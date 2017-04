Présidentielle: Macron et Le Pen toujours en tête des intentions de vote

0

Emmanuel Macron reste en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle devant Marine Le Pen, tous deux toujours à quelques points d'écart de Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, selon un sondage Harris interactive publié jeudi.

Avec 25% d'intentions de vote, le candidat du mouvement En Marche! prend un point en une semaine et devance la candidate FN, à 22%, inchangée, selon les calculs de cette enquête pour France Télévisions/L'Emission Politique.

Ex-aequo à 19%, le candidat de la droite François Fillon, en repli d'un point par rapport au 13 avril, et le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, inchangé, sont derrière.

En cinquième position, le socialiste Benoît Hamon, sur une pente déclinante depuis plusieurs semaines, perd un demi point à 7,5%.

Le candidat de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan se maintient à 4%, devant Philippe Poutou (1,5%) et Jean Lassalle (1%). Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade et François Asselineau sont crédités de 0,5%.

Les électeurs de François Fillon (85%, +6 par rapport au 6 avril) et Marine Le Pen (84%, +4), sont les plus sûrs de leur choix de premier tour, devant ceux d'Emmanuel Macron (79%, +15) et Jean-Luc Mélenchon (73%, +12), dont les certitudes augmentent fortement, puis Benoît Hamon (62%, -1).

Au second tour, Marine Le Pen serait battue quel que soit son adversaire entre MM. Fillon, Macron et Mélenchon. En cas de duel avec Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche! l'emporterait avec 66% des voix face à 34% pour la candidate FN.

Le sondage a été réalisé en ligne les 18 et 19 avril auprès d'un échantillon représentatif de 3.064 personnes, selon la méthode des quotas, dont 2.812 inscrits sur les listes électorales. Marge d'erreur de 0,8 à 1,8 point.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.