Présidentielle. L'ex-maire d'Angers Béatse : "Macron peut porter une ambition"

« Ce résultat montre une gauche et une France complètement éclatées. J’appelle sans réserve à voter Emmanuel Macron au second tour. Il peut porter une ambition de rassemblement. Face à une crise politique, il faut sortir des sentiers battus et imaginer une nouvelle façon de faire de la politique ».

