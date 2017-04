Présidentielle Les discours des candidats décryptés

0

Les candidats à la présidentielle enchaînent meeting, interview, entretiens et débats. A chacun son discours. Décryptage.

Les principaux candidats à la présidentielle ont un discours de campagne « pauvre », mais se distinguent par « des dominantes propres », explique Cécile Alduy, professeur de littérature à l’université de Stanford et auteure de « Ce qu’ils disent vraiment, les politiques pris au mot » (Seuil).

Jusqu’aux affaires, François Fillon était sur « un champ lexical religieux, spirituel et moral, et aussi un champ lexical du combat guerrier et viriliste, qu’il a amplifié » depuis, selon Mme Alduy.

La chercheuse relève que l’immigration, le communautarisme, et les islamistes, sont importants chez la candidate FN.

Jean-Luc Mélenchon « investit énormément le domaine du politique (…), alors que chez les autres (sauf Marine Le Pen) domine l’économie ».

Quant à Benoît Hamon, il met « en avant des valeurs abandonnées sous le quinquennat (égalité, social, discriminations) », observe-t-elle, mais il se situe aussi « dans un registre plus quotidien que ses concurrents : l’air qu’on respire, les produits toxiques dans les aliments ou couches de bébé, le burn out… »

« Emmanuel Macron couvre tous les sujets, toutes les valeurs, mais dans un vocabulaire très abstrait : c’est son côté « et de droite et de gauche » », remarque Mme Alduy....

