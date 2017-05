Présidentielle Les 4 leçons à retenir du vote en Maine-et-Loire

0

1 Une victoire nette de Macron

En atteignant 72,82 % des suffrages exprimés contre 27,18 % à Marine Le Pen, Emmanuel Macron améliore de sept points son score national (65,5 %)

Emmanuel Macron a multiplié par 2,5 le nombre de voix qui se sont portées sur son nom, hier : 288 817 contre 121 685 au premier tour dont il était sorti en tête (21,37 %). Le candidat d'En Marche! a bénéficié d'un bon report des voix des électeurs de Benoît Hamon, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon.

2 L'Anjou résiste au FN

Marine Le Pen a atteint 27,18 % dans le département, contre 16,98 % au premier tour.

La candidate d'extrême droite a obtenu 107 781voix. Elle a bénéficié d'un report des électeurs de Dupont-Aignan, auquel se sont ajoutées 4000 voix, sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit d'électeurs fillonistes ou de la France insoumise.

3 Disparités territoriales

Neuf communes du département ont placé la candidate du FN en tête : il s’agit de Miré (50,85 %) au nord ; de Mouliherne (50,25 %) et La Pellerine (67,96 %), Saint-Martin-de-la-Place (50,49%) et Saint-Just-sur-Dive (54,08%) à l’est ; et de Brossay (58,24 %), Antoigné (50,42 %), Epieds (60,50 %) et Saint-Macaire-du-Bois (57,99 %) au sud.

Emmanuel Macron obtient l’un de ses meilleurs scores à Angers (82,55 %), confirme à Cholet (80,71 %), mais s’affirme dans une moindre mesure à Saumur (68,06 %) et Segré-en-Anjou Bleu (70,04 %).

4 L'incertitude des législatives

Seul Matthieu Orphelin a été investi par En Marche! sur la 1re circonscription face au député PS sortant Luc Belot. La candidate socialiste sur la 2e, Stella Dupont - suppléée par l’infatigable Marc Goua - aurait, elle aussi obtenu le sésame présidentiel. Avec la droite qui compte bien se refaire une santé et le FN qui espère une percée, des triangulaires ne sont pas à exclure.

