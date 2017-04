Présidentielle - législatives François Fillon : « Je n'ai plus la légitimité »

Devant le bureau politique des Républicains qui s'est tenu ce lundi et au lendemain de son élimination du second tour de l'élection présidentielle, François Fillon a indiqué qu'il ne mènerait pas la bataille des législatives.

« Ce combat, il est désormais entre vos mains » a-t-il dit. « Je n'ai plus la légitimité pour le livrer avec vous. Je vais redevenir un militant de cœur parmi les autres. Je vais devoir penser ma vie autrement, panser aussi les plaies de ma famille. J'ai passé mon existence à me battre pour une certaine idée de la France. Cette idée qui a inspiré mon existence et l'a consumée aussi, m'animera toujours. Mes amis, je vous donne mon courage : ne lâchez rien, restez soudés et vous verrez que votre force sera récompensée ».