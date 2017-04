Présidentielle Le sénateur PS Raoul : "Les primaires ouvertes sont mortes"

Je suis heureux de voir Emmanuel Macron en tête. Au moins l'éthique et la morale ont été sauvées. Cela démontre également que les primaires ouvertes à droite comme à gauche sont mortes. Tout l'enjeu pour Emmanuel Macron sera de gouverner. Il faudra qu il y ait un front progressiste solidaire avec Le centre droit et Le centre gauche. J'ai vécu des choses durant ma carrière politique et je sais que c'est possible".

>>> Retrouvez les résultats, commune par commune, du premier tour de la présidentielle