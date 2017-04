Présidentielle Le patron du PS 49 : "On a besoin de se remettre en cause"

« Ce sont forcément des résultats qui sont décevants. ça ne remet pas en cause nos valeurs, nos convictions de gauche. Elles restent ancrées. En tant que formation politique, ça doit quand même nous interroger sur nos certitudes. On a besoin de se remettre en cause et de construire le rassemblement. J'appelle sans aucune réserve à voter pour Emmanuel Macron, même si j'ai des divergences avec lui notamment sur la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires et son approche des corps intermédiaires. Mais l'enjeu est quand même de faire barrage au Front National, la haine, la xénophobie, le repli sur soi. Le PS est forcément secoué mais il faudra construire un rassemblement des forces de gauche. »

