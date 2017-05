Présidentielle Le mode d'emploi du second tour

0

Trois conditions sont nécessaires pour pouvoir mettre son bulletin dans l’urne, ce dimanche, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle : avoir la nationalité française, jouir de ses droits civiques et politiques et être inscrit sur les listes électorales.

Les bureaux de vote

Ils ouvriront à 8 heures dimanche et fermeront à 19 heures.

Pour les électeurs, le regroupement de communes au sein de communes nouvelles ne change rien aux modalités de vote. Seule nouveauté : les résultats seront comptabilisés à l’échelle de la commune nouvelle et par bureau de vote.

Les documents

La carte d’électeur n’est pas obligatoire pour voter à la condition de disposer d’un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte famille nombreuse, carte vitale en cours de validité).

Le vote est possible lorsque les personnes en charge du contrôle auront vérifié l’identité et l’inscription sur les listes électorales. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le justificatif d’identité n’est pas indispensable.

La carte d’électeur suffit pour participer au vote.

Les bulletins

Lors du vote, il faut prendre une enveloppe et les 2 bulletins de vote et se rendre obligatoirement à l’isoloir avant de se présenter devant l’urne. Un bulletin annoté ou déchiré est considéré comme nul.

Les résultats

Aucun résultat partiel ou définitif, hormis ceux concernant l’abstention, ne pourra être communiqué avant la fermeture du dernier bureau de vote, à 20 heures.

A partir de 20 heures, le site courrierdelouest dévoilera les résultats dans notre département commune par commune.