Présidentielle Le maire d’Angers appelle à un gouvernement d’union nationale

Dans une tribune mise en ligne jeudi soir sur le site du Figaro, Christophe Béchu (LR) invite droite, centre et gauche à s’unir derrière Emmanuel Macron contre la poussée des extrêmes.

Soutien zélé d’Alain Juppé avant la primaire de la droite et du centre, puis supporter contrarié de François Fillon avant le premier tour de l’élection présidentielle, le maire d’Angers a appelé à voter Emmanuel Macron dès le 23 avril.

Le voilà qui franchit une étape supplémentaire en invitant droite, centre et gauche à une coalition pour gouverner la France avec le leader d’En Marche ! et ainsi faire barrage aux extrêmes.

Et d'ajouter : « Il appartient à Emmanuel Macron de redonner confiance à la France et à ceux qui partagent cette ambition de l’y aider. S’il veut fédérer les énergies et les bonnes volontés, s’il veut mener à bien le mandat que le peuple lui confiera, Emmanuel Macron doit être aussi clair dans ses engagements que ceux qui accepteront de s’inscrire dans une indispensable union nationale. Sans renier nos différences et nos valeurs, mais en décidant de faire passer l’intérêt du pays en premier, pour que les populismes cessent enfin de prospérer ».

