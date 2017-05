Présidentielle Le député Piron : "Mener les réformes indispensables"

0

Michel Piron réagit après l'élection d'Emmanuel Macron comme Président de la République.

« Qu'à plus de 60 % les Français aient rejeté les extrêmes est réconfortant. Il importe désormais d'aider ceux qui devront répondre à leur attente, et d'entendre aussi l'inquiétude qui s'est largement manifestée.L'heure doit être maintenant aux hommes et aux femmes qui auront assez de courage et de générosité pour mener les réformes indispensables au redressement de notre pays. »

