Présidentielle. Le député Belot : "Le FN au 2nd tour ne doit pas être banalisé"

« Cela fait six mois qu’on nous dit que Marine le Pen arrivera en tête du premier tour. Ça n’est pas le cas et c’est une bonne chose. Néanmoins, voir le Front national au second tour de l’élection présidentielle, comme en 2002, ne doit pas être banalisé. La priorité est qu’Emmanuel Macron fasse le score le plus important possible au second tour. Je ne pourrai pas accepter que Marine le Pen s’approche des 50 % ».

