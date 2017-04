Présidentielle. Le député Bardy : "Les ténors du parti ne nous ont pas aidés"

« La déception est logique. Même si la gauche, à travers Mélenchon et Hamon, fait un score remarquable. Le PS fait, lui, un score faible, pour ne pas dire très faible. Les ténors du parti ne nous ont pas aidés. Et nous n’avons pas été en accord avec ce que les citoyens attendaient de nous. En face, nous avions un homme qui représente le renouveau et qui a été largement porté par les médias nationaux. Néanmoins, je voterai pour Emmanuel Macron, sans ambiguïté, pour faire obstacle au FN. Je voterai pour la République ».

>>> Retrouvez les résultats, commune par commune, du premier tour de la présidentielle