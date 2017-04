Présidentielle Le débat entre En Marche! et le Front national [vidéo]

0

A un peu plus d'une semaine du second tour de la présidentielle, Le Courrier de l'Ouest a réuni pour débattre les représentants angevins du mouvement En Marche! d'Emmanuel Macron et du Front national de Marine Le Pen : Florian Santinho (EM!) et Aymeric Merlaud (FN).

La confrontation s'est déroulée ce jeudi après-midi à la rédaction du Courrier de l'Ouest à Angers.

Voici un aperçu du débat en vidéo :

