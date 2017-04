Présidentielle. Laurent Gérault (UDI) : "Un esprit de nouveauté et d'optimisme"

"C'est une grande satisfaction, ce qui a fonctionné c'est le rassemblement et la volonté de construire. Les primaires ont fait que le débat s'est radicalisé, voire caricaturé. Emmanuel Macron est celui qui a toujours refusé qu'on siffle ses adversaires dans les meetings, avec la conviction que les français ont besoin de se rassembler pour construire et réformer. On voit bien qu'il y a un mouvement avec des jeunes qui arrivent, un esprit de nouveauté et d'optimisme. C'est un rassemblement de gens de gauche de la droite et du centre pour servir l'intérêt général et revenir au sens même de la politique. Je suis persuadé qu'une fois qu'il aura été le président de la république, les Français lui donneront une majorité pour construire ses réformes."

