Présidentielle. L'Angevin Matthieu Orphelin co-signe une tribune pro-Macron.

Dans une tribune publiée sur le JDD, Daniel Cohn-Bendit, François de Rugy, Corinne Lepage, Barbara Pompili et l'Angevin Matthieu Orphelin, entre autres, défendent le programme écolo d'Emmanuel Macron, face à Marine Le Pen.

Voici un extrait du texte, à retrouver ici en intégralité

"Non, l'écologie n’est pas absente du second tour de la présidentielle! Un candidat, Emmanuel Macron, en fait le cœur de son programme de transformation économique et sociale. Son adversaire, Marine Le Pen, tente de promouvoir une sinistre "écologie patriotique" tout en multipliant impasses et choix dangereux pour notre présent et notre futur. Il y a d’abord les évidences. Macron veut doubler la part des renouvelables en 5 ans, quand Le Pen promet un moratoire sur l’éolien. Macron veut plus d’Europe -car c’est aussi la bonne échelle pour plus d’écologie-, quand Le Pen veut en sortir. Macron veut faire de notre pays le leader de l’agriculture écologique, quand Le Pen se contente de prôner "la préférence nationale", ignorant les risques des pesticides pour la nature et la santé."