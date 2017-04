Présidentielle Le premier tour avec Le Courrier de l'Ouest

0

Tout au long de la campagne, Le Courrier s’est attaché à faire vivre le débat politique dans ses colonnes, à présenter les programmes des candidats et à donner la parole aux citoyennes et aux citoyens de notre département. A présent que le premier tour approche, votre journal se mobilise encore davantage pour vous permettre de suivre au mieux le rendez-vous majeur de ce dimanche.

Ce samedi, nous vous rappellerons les règles à suivre pour voter et nous vous présenterons, une dernière fois, les onze candidats en lice. Nous vous expliquerons aussi comment suivre au mieux la soirée électorale à la télévision.

Tout au long de la journée de dimanche, notre site internet courrierdelouest.fr donnera les informations puis les résultats en direct, commune par commune. Il proposera les réactions à chaud de nos élus.

Dans le journal de lundi, nos lecteurs retrouveront, dans des pages spéciales, les résultats du premier tour dans chaque commune de notre département. Analyses, réactions et reportages permettront de faire le point sur ce scrutin et sur ses enjeux.