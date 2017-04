Présidentielle Johan Baufreton, En marche : « Soulagé… »

0

Johan Baufreton, référent départemental d'Emmanuel Macron en Deux-Sèvres :

« Je suis soulagé même si les résultats sont plutôt conformes et cohérents avec les sondages des quinze derniers jours. J'avoue que j'avais des incertitudes sur celui qui arriverait en seconde place. Ce soir, on appelle ceux qui sont attachés aux valeurs de la république et aux valeurs de l'Europe de voter pour Emmanuel Macron. Beaucoup de ténors politiques ont déjà appelé à voter pour lui. »

