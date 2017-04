Présidentielle. Intentions de vote : Macron l'emporterait avec 59% des voix

0

Selon une enquête BVA-Salesforce pour la Presse Régionale et Orange Emmanuel Macron (En Marche!) l’emporterait au second tour de l'élection présidentielle avec 59% des voix contre 41% pour Marine Le Pen (Front national).

L'avance du chef de file d'En Marche ! se réduit toutefois comme une peau de chagrin.

Dans les hypothèses de second tour testées avant le 1er tour, Emmanuel Macron était crédité de 65% des intentions de votre contre 35% pourMarine Le Pen. Cet écart s’est légèrement resserré au soir du 1er tour. Le rapport de force actuel, s’il demeure favorable à Emmanuel Macron, crédité de 59% des suffrages exprimés, fait état d’une détérioration de son avance.

Les autres enseignements du sondage

- La participation au second tour est estimée entre 73% et 78%. - Les sujets qui ont le plus impacté les intentions de vote : Le chômage (86%), la sécurité (84%), l'Union européenne (84%), l'avenir de la sécurité (83%).