Présidentielle Intentions de vote : Macron l’emporterait avec 60% des voix

Les différents événements du week-end écoulé – ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen, meetings des deux candidats finalistes et traditionnels défilés du 1er mai, émaillés de violences – ont-ils fait évoluer le rapport de forces politiques en vue du second tour dimanche prochain ?

Cette hausse de l’intention de participation semble bénéficier davantage à Emmanuel Macron : il apparaît crédité de 60% des intentions de vote soit 1 point de plus que la semaine dernière. Marine le Pen, elle, recueillerait donc 40% des suffrages exprimés (-1 point).

Enquête BVA-Salesforce pour la Presse Régionale et Orange réalisée par Internet du 1er au 2 mai 2017 auprès de 1 435 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d’un échantillon représentatif de 1 502 Français âgés de 18 ans et plus.