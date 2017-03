Présidentielle. Intentions de vote : Macron double Le Pen, Fillon recule encore

0

A un mois du premier tour de l’élection présidentielle, BVA et Salesforce, en partenariat avec la Presse Régionale et Orange, publient leur 14e sondage d’intentions de vote et de suivi de la campagne électorale.

Cette semaine a notamment été marquée par le Grand débat entre les cinq principaux candidats organisé lundi par TF1. A-t-il fait bouger les lignes ? Comment le rapport de force électoral a-t-il évolué suite à ce qui est apparu comme le véritable démarrage de la campagne

Notons que le terrain de notre enquête a été réalisé principalement avant la diffusion de l’Emission politique avec François Fillon sur France 2. Elle n’en mesure donc que très partiellement les effets éventuels.

Enquête BVA-Salesforce pour la Presse Régionale réalisée par Internet

du 15 au 17 mars

auprès de 1 425 personnes inscrites sur les listes électorales,

issues d’un échantillon représentatif de 1 501 Français âgés de 18 ans et plus.

