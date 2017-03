Présidentielle Intentions de vote : le même trio de tête et Hamon qui fléchit

- L’écart se réduit entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon

Benoît Hamon est celui qui pâtit le plus du désarroi des électeurs de gauche, de plus en plus nombreux à ne pas savoir ni s’ils vont voter ni pour qui ils vont voter le 23 avril. Ainsi, il perd un point par rapport à notre précédente mesure et est désormais crédité de 12,5% des intentions de vote. Il perd encore un peu de terrain chez les électeurs socialistes (36% seulement déclarent avoir l’intention de voter pour lui, -3 points). Cette fois, ce n’est plus au profit d’Emmanuel Macron, et à peine au profit de Jean-Luc Mélenchon, mais vraiment au profit de l’abstention, qu’elle soit durable ou provisoire.