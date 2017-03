Présidentielle. Gilles Bourdouleix en appelle à Alain Juppé

1

En déplacement au Liban, le député-maire (non-inscrit) de Cholet Gilles Bourdouleix appelle - depuis son compte twitter - Républicains et centristes « à réagir vite » pour ne pas « laisser aux Français un choix pathétique et moribond entre Le Pen et Macron ». « Pensez à la France !, ajoute-t-il. Juste ou injuste, la situation n'est plus tenable pour une campagne sereine, indispensable pour l'avenir de la France. J'appelle à la candidature d’Alain Juppé ».

