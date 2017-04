Présidentielle Gérard Doray : « Salutaire pour la démocratie »

0

Gérard Doray, En Marche :

« Satisfaction ! Ce qui est très intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron arrive en tête de ce premier tour, devant le Front national. En marche est donc le premier parti de France. C'est assez salutaire pour la démocratie et les idées que porte Emmanuel Macron. Pour le second tour, il faut que sa victoire soit la plus nette possible. L'enjeu, ensuite, ce sera la législative. »

