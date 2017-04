Présidentielle Emmanuel Macron largement devant François Fillon à Cholet

0

François Fillon, candidat de la droite soutenu par Gilles Bourdouleix, ne récolte que 6 920 voix (24, 48 %) à Cholet, loin derrière Emmanuel Macron qui atteint 8 971 voix (31, 72 %).

En 2012, Nicolas Sarkozy était déjà arrivé deuxième à Cholet à l’issue du premier tour, devancé par François Hollande (9 388). Mais l’ancien président de la République avait alors récolté près de 1 500 voix de plus que François Fillon hier (8 378).

Marine Le Pen fait mieux qu’en 2012, avec 3 344 voix (11, 82 %), soit 300 de plus qu’il y a cinq ans, mais pointe en quatrième position derrière Jean-Luc Mélenchon, qui pulvérise son score de 2012 (2 582 voix) et atteint plus de 17 % avec 4 853 voix.

Les réactions locales :

André Cerqueus, responsable de la section choletaise du Parti socialiste : « Je suis triste pour le Parti socialiste. Ce résultat n’est pas à la hauteur de ce que nous souhaitions, même si les sondages le laissait présentir. »



Denis Masseglia, comité de soutien En Marche : « On est très heureux. Emmanuel Macron arrive en tête dès le premier tour, et c’est un beau symbole. A Cholet, on a fait un énorme travail de terrain. Mais ce n’est pas terminé. »



Jean-Paul Bregeon, responsable de la section choletaise du parti Les Républicains. « Je suis forcément déçu par ce résultat. Mais à mon sens, les Français ont davatange sanctionné les affaires que le fond de notre programme. Car derrière l’homme, il y a un projet politique que nous allons continuer à défendre dans le cadre des élections législatives. Rien n’est encore joué ! A Cholet, la droite dans son ensemble reste unie et forte derrière le député maire, Gilles Bourdouleix. Quant au vote au second tour, je partage l’opinion de françois Fillon bien sûr. Mais la pilule va être très dure à avaler."