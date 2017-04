Présidentielle Emmanuel Macron en tête du premier tour, devant Marine Le Pen

0

Emmanuel Macron, en tête, et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, selon les estimations à 20H00 dimanche de plusieurs instituts de sondage.

Emmanuel Macron obtiendrait entre 23% et 24%, Marine Le Pen entre 21,6% et 23%, devant François Fillon entre 19% et 20,3% et Jean-Luc Mélenchon entre 19% et 20%, au coude-à-coude, loin devant Benoît Hamon entre 6,1% et 6,8% et Nicolas Dupont-Aignan entre 4,5% et 5%. Aucun autre candidat n'atteint la barre des 5%.

- Selon l'institut Elabe (pour BFMTV/RMC), Emmanuel Macron recueille 24% des voix devant Marine Le Pen 21,8%, François Fillon 19,9%, Jean-Luc Mélenchon 19,3%, Benoît Hamon à 6,3%, Nicolas Dupont-Aignan 4,9%. Jean Lassalle recueille 1%, Philippe Poutou 1,1%, François Asselineau 0,8%, Nathalie Arthaud 0,7% et Jacques Cheminade 0,2%.

- Pour l'Ifop-Fiducial (Paris-Match, Sud Radio, Cnews), Emmanuel Macron recueille 23,8% des voix devant Marine Le Pen 21,6%, François Fillon 20,3%, Jean-Luc Mélenchon 19,6%, Benoît Hamon à 6,1%, Nicolas Dupont-Aignan 4,6%. Jean Lassalle recueille 1,3%, Philippe Poutou 1%, François Asselineau 0,9%, Nathalie Arthaud 0,6% et Jacques Cheminade 0,2%.

- Selon Kantar-Sofres (TF1/RTL/LCI), Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont à égalité à 23% des voix et François Fillon et Jean-Luc Mélenchon à égalité à 19%, Benoît Hamon à 6,8% et Nicolas Dupont-Aignan à 5%. Jean Lassalle recueille 1,5%, Philippe Poutou et François Asselineau 1%, Nathalie Arthaud 0,5% et Jacques Cheminade 0,2%.

- Pour Ipsos-Sopra Steria (France Télévisions/ Radio France/LCP/Public Sénat/France 24/Le Point et Le Monde), Emmanuel Macron est en tête avec 23,7% des voix, devant Marine Le Pen 21,7%, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon à égalité à 19,5%, Benoît Hamon est à 6,2% et Nicolas Dupont-Aignan à 5%. Jean Lassalle recueille 1,5%, Philippe Poutou 1,2%, François Asselineau 0,8%, Nathalie Arthaud 0,7% et Jacques Cheminade 0,2%.

- Selon Harris Interactive (pour M6), Emmanuel Macron est en tête avec 24% des voix, devant Marine Le Pen 22%, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon à égalité à 20%, Benoît Hamon est à 6% et Nicolas Dupont-Aignan à 4,5%. Jean Lassalle, Philippe Poutou et François Asselineau 1%, Nathalie Arthaud 0,5% et Jacques Cheminade 0%.