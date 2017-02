Présidentielle Emmanuel Macron dépassé par ses marcheurs à Angers (photos)

0

Le centre des congrès débordait sur la rue, ce mardi soir, pour le meeting du candidat « En Marche » à Angers. Ferveur et frustration.





"Entre les deux tours, il faudra aller à l’Arena Loire », s’amuse Marc Goua. Le député-maire socialiste de Trélazé est assis au premier rang, au milieu du « carré or » réservé aux parlementaires du centre et de gauche. Faveur particulière à l’écologiste Matthieu Orphelin qui siège à la gauche de Brigitte Macron.

Le centre des congrès déborde et refoule par dizaines ceux qui espéraient voir de plus près le phénomène de la présidentielle 2017. Deux mille personnes s’entassent à l’intérieur, les halls ont été réquisitionnés et équipés d’écrans géants. Les autres refluent, dépités ou exaspérés.

Averti de ce couac initial alors qu’il débarque d’une exploitation agricole de Saint-Lambert-la-Potherie, Emmanuel Macron file à l’extérieur s’excuser. Peine perdue. L’accueil est beaucoup plus enthousiaste dans la grande salle où les supporters sont assis bien au chaud.

