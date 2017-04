Présidentielle: des "antifascistes" manifestent à Paris

0

Plusieurs centaines de jeunes "antifascistes" étaient rassemblés dimanche sur la place de la Bastille à Paris dans un face-à-face tendu avec la police, au soir du premier tour de la présidentielle qui voit Marine Le Pen et Emmanuel Macron se qualifier pour le second tour.

Les forces de l'ordre ont chargé les manifestants qui avaient pris position sur le rond-point et sur les marches de l'Opéra Bastille, a constaté un journaliste de l'AFP. Ils ont essuyé des jets de bouteilles et de pétards de la part des jeunes, dont certaines cagoulés et souvent vêtus de noir.

Une source policière a fait état de quelques jets de projectiles vers les forces de l'ordre, précisant que des groupes de manifestants avaient commencé à démonter des panneaux qui entourent la colonne au milieu de la place. Trois personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police.

A l'appel de mouvements "antifascistes", qui entendent organiser une "nuit des barricades", quelque 300 manifestants se sont réunis dès avant les premières estimations de la présidentielle.

Les forces de l'ordre, déployées en nombre, ont ensuite préventivement stoppé la circulation vers cette place emblématique de l'Est parisien.

Un organisateur au micro à appelé tout le monde à venir manifester "contre Marine et contre Macron".

"Quel que soit le résultat nous ne le reconnaîtrons pas!", avait lancé un manifestant au micro sous les acclamations de jeunes souvent habillés en noir, juste avant l'annonce des premières estimations.

"Paris, Paris, antifas!", criaient déjà certains d'entre eux en début de soirée tandis des CRS étaient déployés en masse dans les rues adjacentes à la place de la Bastille.

"On est venus protester contre la mascarade que représente cette élection", a déclaré à l'AFP un manifestant sous couvert d'anonymat.

"Tous les principaux candidats, Macron, Fillon, Le Pen, ne sont là que pour perpétuer le règne de l'oligarchie qui confisque le pouvoir et vole les richesses au peuple. Ils n'ont aucune légitimité, il y a donc une crise de représentativité grave en France", a-t-il estimé.

Interrogé sur ce que les manifestants comptaient faire dimanche soir, il a répondu: "on sait pas encore, on va improviser".