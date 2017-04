Présidentielle Delphine Batho : « J'appelle à voter Macron »

0

Delphine Batho, PS, députée de la seconde circonscription :

« C'est un soulagement que nous n'ayons pas un second tour Le Pen Fillon. Le vote Macron a été instrumentalisé par des milliers d'électeurs de gauche pour éviter le second tour Fillon le Pen. Il faut ensuite saluer la performance de Jean-Luc Mélenchon. Pour le second tour, j'appelle à voter pour Macron. En réalité, c'est avec les élections législatives que va se jouer vraiment le destin de la France et de l'orientation politique à mener. Enfin, concernant Hamon : à partir du moment où le PS n'est plus un creuset d'unité entre différentes sensibilités de gauche, il perd sa raison d'être. L'explication de ce résultat : c'est que sans rassemblement, il n'y a pas de victoire possible. »