Présidentielle. Bruno Retailleau : « Marine Le Pen ne doit pas être élue »

Très proche de François Fillon, Bruno Retailleau (LR) appelle à faire battre Marine Le Pen (FN) au second tour de la présidentielle, le 7 mai.

« Marine Le Pen ne doit pas être élue. Parce que ce serait la faillite de la France, l’appauvrissement pour tous les Français, notamment pour les plus fragiles, qui seraient les premiers à payer les pots cassés de la sortie de l’euro ».

Il ajoute : « Je pense que les consignes de vote peuvent être contre-productives, elles ne fonctionnent pas, ça agace les Français. Pour ma part, à titre personnel, je ne voterai pas Marine Le Pen et je prendrai mes responsabiltés"..

Et d'ajouter : "Nous considèrons qu’il ne peut pas y avoir de compromis avec le FN, qui mettrait la France en faillite et veut la mort de la droite".

"Un désir d'alternance"

Le président de la région Pays de la Loire est déjà tourné vers les élections législatives.

"Emmanuel Macron ne pourra mener un projet que s’il dispose d’une majorité à l’Assemblée nationale. Et je pense qu’il faut se battre pour que ce soit notre majorité. Il y a un désir d’alternance. Et les Français peuvent l’obtenir dans le cadre des législatives. Je ne dis pas que ce sera facile, mais je pense que c’est possible ».

Retrouvez l'intégalité de l'interview de Bruno Retailleau dans Le Courrier de l'Ouest de samedi 29 avril