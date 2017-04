Présidentielle Aymeric Merlaud (FN) : "Personne n'est propriétaire de ses voix"

« C'est historique, c'est une nouvelle campagne qui commence et on verra bien. Personne n'est propriétaire de ses voix. Comparé à Emmanuel Macron, Marine Le Pen incarne le changement. Lui incarne un bilan catastrophique d'une organisation territoriale de la mondialisation qui laisse de côté une majorité de Français. Ça se voit très nettement entre les grands centres urbains et les territoires où se concentrent les difficultés. Emmanuel Macron a réussi à se draper du masque de la nouveauté mais ses solutions sont les mêmes et les résultats seront les mêmes. »

