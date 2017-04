Présidentielle Aux Ponts-de-Cé, Emmanuel Macron vire en tête avec 31,52%

0

La Ville des Ponts-de-Cé a porté Emmanuel Macron en tête avec 31,52 % des suffrages.

François Fillon arrive en deuxième position avec 20,72 % des voix (Nicolas Sarkozy avait réalisé 26,77 % en 2012).

Jean-Luc Mélenchon est sur la troisième marche du podium avec 19,31 % (contre 9,62 % en 2012). Benoît Hamon s'écrase avec 7,49 % (François Hollande avait réalisé 32,36 % en 2012).

Marine Le Pen est créditée de 13,26 % (contre 11,59 % en 2012).

Pour Joël Bigot, maire socialiste des Ponts-de-Cé, il n'y a pas d'ambiguïtés possibles : « Très clairement, pour le second tour, j'appelle à voter pour Emmanuel Macron. Des deux candidats qui restent, il est le seul qui représente les républicains et qui peut préparer notre pays aux défis qu'il devra relever ces prochaines années : assurer la place de la France dans le concert mondial, poursuivre l'effort de modernisation de notre pays et garantir la cohésion nationale. »