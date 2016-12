Près de Nantes 17 voitures s'enflamment lundi matin dans un garage [vidéos]

0

L'alerte a été donnée à 6h20, ce lundi 26 décembre. Un feu s'est déclenché sous un préau abritant une quinzaine de véhicules, au 5 rue Jacqueline-Bernier, à Saint-Sébastien-sur-Loire, dans une résidence privée. Cécile, une habitante, décrit "un mur de flammes de dix mètres. Les pompiers nous ont dit que la température, au coeur du brasier, atteignait sans doute 800 °C."

La chaleur et la violence des flammes "ont soufflé des volets et fêlé des vitres d'appartements". "On a tous tapé aux portes des uns et des autres pour se réveiller, reprend Cécile. Avec les enfants, les animaux, on s'est retrouvés dehors, à l'avant du bâtiment pour se mettre à l'abri."

"Un voisin a vu son volet fondre et s'écrouler, rapporte Julien. C'est comme ça qu'il s'est réveillé, face aux flammes. Il nous a dit: "Sur le coup, j'ai cru que j'étais foutu."

Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine du sinistre.

Au moins dix-sept voitures ont été touchées par les flammes.

Vidéo amateure de l'incendie capturée ce matin :

Vidéo des dégâts ce matin à Saint-Sébastien :

