Doué-la-Fontaine Premier tournoi de cricket avec les migrants afghans

Dimanche 26 mars, la salle René Drann de Doué la Fontaine accueillait le premier tournoi de cricket organisé par le collectif de bénévoles chargé de l'accueil des migrants afghans et soudanais, créé en octobre dernier à leur arrivée suite au démantèlement de la jungle de Calais.

Plusieurs activités sont proposées tout au long de la semaine dont le sport en lien avec le racing club douessin. La pratique du sport permet de " se dépenser physiquement et de se vider la tête. Cela favorise leur intégration dans la cité et renforce le lien social. Nous les accompagnons dans leur parcours de vie et nous voudrions montrer qu'ils sont des citoyens comme les autres ", nous explique Laurence Caillaud coordinatrice des bénévoles du collectif. Le cricket étant le sport national en Afghanistan, une équipe s'est naturellement formée à Doué la Fontaine. Une salle est mise à leur disposition pour les entraînements. A l'AFPA, où ils sont logés, un terrain de cricket a été aménagé. Le recueil de dons a permis au collectif d'investir dans du matériel conventionnel et " certains étaient arrivés avec leur batte de cricket ". Le tournoi opposait donc les équipes de Saumur, Thouars, Doué la Fontaine et les All-Stars. Près de 300 personnes ont pu assister à ce « nouveau sport à Doué la Fontaine créé grâce à leur venue. On s'ouvre à une nouvelle pratique sportive ». A la fin de la journée, l'équipe de Doué la Fontaine a remporté le challeng et chaque joueur a été récompensé par une médaille. Une coupe a été transmise à l'ensemble de l'équipe.

