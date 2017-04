Pougne-Hérisson Un 1er avril déjanté au Nombril du Monde

0

Non, ce n'était pas un poisson d'avril. Hier, Pougne-Hérisson, siège auto-proclamé des nombrils du monde, organisait le très sérieux RIN, Rassemblement international des Nombrils. Avec le loufoque Calixte de Nigremont en maître de cérémonie. S'il vous plait. A Pougne, on ne fait pas dans la demi-mesure.

Pas moins de 24 délégation, l'Irak et le Mexique ayant envoyé une lettre d'excuses, était attendue dans le petit village de Gâtine. Malheureusement, aucune n'a pu faire le déplacement, invoquant des histoires de transports, de moyens financiers, de relations diplomatiques gelées ou de Brexit...

La République d'Adyguée est présente

Seule l'extravagante Sophie Chenko, représentante de la République d'Adyguée, situé dans le Caucase, était présente. Mais pourtant pas invitée.

Sauf que la Russe avait des revendications. "Nous aussi, nous sommes un nombril du monde, a-t-elle martelé. Prométhée s'y est fait manger le foie par un aigle ; le cirque est né au pied du Caucase ; on a la plus grande réserve d'eau douce." Elle a fait l'uninamité et a finalement été intégré au cercle très fermé des nombrils.

Quant aux fidèles de Pougne-Hérisson, ils ne sont pas fait prier pour célébrer leur nombril, emmenés par le délicieux Yannick Jaulin, dont les interventions ont pris des airs de meeting politique décalé. On a même cru un instant qu'Emmanuel Macron avait pris possession de son corps.

Jaulin président ? A Pougne-Hérisson, on vote pour.

Complètement déjanté on vous dit...

La journée à revivre en images ici.

A lire ce dimanche, dans Le Courrier de l'Ouest, édition des Deux-Sèvres.

Ce Rassemblement international des Nombrils lance officiellement la saison de Pougne-Hérisson. Le programme est à retrouver ici.