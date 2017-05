Pouancéen Devenez mécène d'A l'art libre et allez voir l'impro

0

L'association pouancéenne A l'art libre installe chaque année dans une nouvelle commune son festival A l'art rue. Il aura lieu les 3 et 4 juin prochains au Tremblay. Pour financer ses différentes actions culturelles, l'association invite les entreprises et les particuliers à devenir mécène via la plateforme helloasso.com. Chaque soutien financier de 50 € est gratifié d'une invitation à une soirée VIP. Vendredi 5 et samedi 6 mai à Pouancé, ce sont des pros de l'impro qui l'animeront.

