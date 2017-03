Pouancé Trois personnes interpellées pour une série de vols

0

Trois personnes d'une même famille ont été interpellées et placées en garde à vue, le 8 mars, dans le cadre de l'enquête sur une série de vols d'opportunité et auprès de personnes vulnérables, commis dans le Pouancéen en 2016. Ces deux hommes et une femme avaient dérobé divers matériels et moyens de paiement permettant de payer divers retraits et achats sur internet et en boutiques.

Leur comparution est prévue le 18 avril. Les deux hommes ont été placés en détention préventive à la maison d'arrêt d'Angers.

