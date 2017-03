Pouancé Spectacle solidaire au Petit Théâtre

0

Une soirée solidaire est organisée par l’association Salut à toit et la Compagnie Patrick Cosnet en appui aux migrants mardi 7 mars à 20 h 30 au Petit Théâtre de Pouancé. Elle permettra au public de voir « La Casquette du dimanche » avec et par Patrick Cosnet. La première partie sera assurée par « Féminin pluriel », un spectacle chante par Laure de Saint-Phalle et Marie Veron. Tarif : 12 €; réservation : 02 41 92 57 08.

