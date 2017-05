Pouancé Montembault en solo au Petit Théâtre

0

Un pianiste joue la sonate « Pathétique » de Beethoven. Il essaie de dire son admiration pour le compositeur. Les mots lui manquant, il l’exprime à travers le répertoire romantique, la chanson, le jazz… Une romance théâtrale autour des femmes, de la musique et des poètes, teintée d’humour et de mélancolie au pays de Fauré, Dimey, Bill Evans… « Demain, peut-être… » de et par Jacques Montembault, vendredi 19 mai à 20 h 30 au Petit Théâtre de Pouancé.

