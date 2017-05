0

L'Atelier Legault consacre actuellement une exposition au travail de Patrick Rocard. Dans « Le Passage des rêves oubliés », le peintre sculpteur de Vergonnes illustre les grands voyages, l'exploration sous toutes ses formes. Il ne reste que quelques jours pour apprécier ce cheminement entre les toiles, sculptures et installations de ce plasticien aux talents multiples. Elle fermera définitivement dimanche 28 mai à 18 heures. Visible jeudi de 9 h 30 à 12 heures, vendredi de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, samedi et dimanches de 15 heures à 18 heures. Entrée libre.