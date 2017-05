Pouancé. Le Cabaret des passions ce week-end à la salle Expert

0

Les Baladins organisent la deuxième édition du Cabaret des passions. Celui-ci se déroulera dans la salle Expert de Pouancé samedi 6 mai à 20 h 30 et dimanche 7 mai à 15 heures. Lors de ce spectacle initié par le Théâtre régional des Pays de la Loire, cinq compagnies bretonnes et ligériennes proposeront une prestation de 15 minutes. Les Baladins assistés des guitares de Jean-Charles Livenais et Raphaël Michel assureront les transitions.

Entrées : adulte, 8 €; enfant 4 €.

Réservations au 06 15 94 13 55.



