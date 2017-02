Pouancé Exposition: l’Atelier Legault part en voyage

0

A travers les œuvres de Sandrine Fallet, l’Atelier Legault pose la question de l’itinérance. Une exposition indissociable de l’actualité, qui interpelle sur notre rapport aux migrations, conflits et leur violence. L’exposition est visible du 25 février au 9 avril à l’Atelier Legault, place de la République à Pouancé (Ombrée-d’Anjou). Entrée libre le jeudi de 9 h 30 à 12 heures, le vendredi de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, les samedi et dimanche de 15 heures à 18 heures. Vernissage vendredi 24 février à 18 h 30.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de vendredi 24 février.