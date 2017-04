Pouancé Exploration dans l’univers Rocard

0

Patrick Rocard est à bord de l’Atelier Legault jusqu’au 28 mai avec « Le Passage des rêves oubliés ». Une exposition dédiée à toutes les formes d’exploration des arts plastiques. L’exposition « Le Passage des rêves oubliés », peintures et sculptures de Patrick Rocard, est visible à l’Atelier Legault, place de la République à Pouancé jusqu’au dimanche 28 mai. Ouvert les jeudis de 9 h 30 à 12 heures, les vendredis de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, les samedis et dimanches de 15 heures à 18 heures. Vernissage vendredi 28 avril à 18 h 30.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de jeudi 27 avril.