Portes ouvertes de la MAM L'île ô chouettes

La nouvelle maison d'assistantes maternelles " L'île ô chouettes " située à Louresse-Rochemenier, ouvrira ses portes samedi 8 Avril de 10 H à 16 H. Cette journée permettra de présenter et faire découvrir aux parents et futurs parents les aménagements de la maison, les activités, les jeux proposés... " Ce sera également l'occasion d'échanger sur l'organisation de la MAM, d'apporter des informations sur les disponibilités d'accueil et autres renseignements demandés par les parents ".

Adresse : 3 rue du domaine, lieu dit " Launay " 49700 Louresse-Rochemenier