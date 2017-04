Politique Rencontre avec Benoît Hamon à Niort

0

La Fédération du Parti socialiste des Deux-Sèvres confirme la venue de Benoît Hamon à Niort ce samedi 15 avril à partir de 19 heures, « pour un apéro en bas de la brèche », écrit le PS. Il précise : « Notre candidat nous a accordé une petite pause entre réunions, rencontres et avant le meeting de Toulouse mardi et le rassemblement de la République mercredi prochain. Aussi vous pourrez discuter, boire un verre et prendre autant de photos qui amplifieront l'onde qui doit toucher tous les Deux-Sévriens avant le premier tour et les amener à choisir le candidat du futur désirable ».

Chacun est invité à porter les couleurs de la campagne (tee-shirts, badges, autocollants…).