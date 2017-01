Politique PS : « Le vote s'est parfaitement déroulé en Deux-Sèvres

0

« Hier soir, le débat des primaires a mis à l'honneur la politique telle que nous l'aimons : confrontation d'idées et non surenchère de petites phrases, écrit ce jeudi dans un communiqué Pascal Duforestel, Premier fédéral du Parti socialiste des Deux-Sèvres et président de la Commission départementale d'organisation des primaires des Deux-Sèvres.

Il poursuit : « Laissons dernière nous la polémique qui a accompagné la communication sur le résultat du premier tour de ces primaires. Grâce à la mobilisation de près de 200 bénévoles, le vote s'est parfaitement déroulé en Deux-Sèvres : plus de 9 000 votants se sont rendus dans les 34 bureaux entre 9 heures et 19 heures, les volontaires ont assuré dans la convivialité et la bonne humeur leur accueil ainsi que la remontée des résultats sous le contrôle d'une Haute Autorité départementale et d'un huissier.

« Enfin, malgré les dysfonctionnements nationaux, la sincérité des résultats n'est aucunement remise en cause ».

