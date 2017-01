Politique Les socialistes angevins prêts pour la primaire des 22 et 29 janvier

0

Ils sont prêts. La carte des 81 bureaux de vote s’affiche dans le prospectus coloré destiné aux militants. Un premier objectif atteint pour accueillir ceux qui participeront à la désignation du candidat de la gauche socialiste, radicale et (un peu) écologiste (lire aussi CO de vendredi).

Certes, le nombre de bureaux sera deux fois moins important que pour la primaire de la droite et du centre mais il sera « 30 % supérieur » à celui des bureaux ouverts en 2011, pour la première primaire socialiste. La logique électorale a prévalu sur l’équité géographique. L’électorat de gauche a été ciblé. Il y aura par exemple 9 bureaux à Angers et un bureau pour 13 communes à l’est du département.

Plus d'informations dans le Courrier de l'Ouest de ce mardi.