Politique Le non-cumul des mandats va tout chambouler en Maine-et-Loire

En cette année d’élections, l’application de la règle sur le non-cumul des mandats va redistribuer les cartes dans le Maine-et-Loire. Des onze parlementaires actuels, avec les retraits annoncés et ceux dont la réélection s'annonce très compliquée, il pourrait n’en rester que deux.

Malgré les gesticulations de nombreux députés et sénateurs, la loi de 2014 sur le non-cumul des mandats s’appliquera dès cette année. En pratique, cela signe la fin des députés-maires et sénateurs-maires. En Maine-et-Loire, cinq sont concernés : Christophe Béchu (sénateur-maire LR d’Angers), Gilles Bourdouleix (député-maire de Cholet), Marc Laffineur (député-maire LR d’Avrillé), Marc Goua (député-maire PS de Trélazé) et Jean-Charles Taugourdeau (député-maire LR de Beaufort-en-Anjou).

Certains ont déjà fait leur choix. Christophe Béchu dira adieu au Palais du Luxembourg pour se replier à Angers, où il veut garder les commandes. Pour Jean-Charles Taugourdeau aussi, les choses sont claires, mais ce sera la députation plutôt que Beaufort. Les trois autres n'ont pas encore dit quel mandat ils préféreront garder mais...

