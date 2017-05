Politique. Le député LR Edouard Philippe nommé Premier ministre

1

Le député LR Edouard Philippe a été nommé Premier ministre par le nouveau président de la République Emmanuel Macron (La République en marche) a annoncé, ce lundi 15 mai, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. C'est la première fois qu'un président français nomme un Premier ministre qui n'est pas issu du même parti politique.

Edouard Philippe (LR), proche et ancien porte-parole d'Alain Juppé, est député de la 7e circonscription de la Seine-Maritime, maire du Havre et président de la Communauté de l'agglomération havraise. A 46 ans, il devient le plus jeune chef de gouvernement depuis Laurent Fabius en 1984.

Le nouveau Premier ministre doit dévoiler la composition de son gouvernement ce mardi.

Parmi les quadras juppéistes qui pourraient rentrer au gouvernement figurent Franck Riester, député-maire de Coulommiers (Seine-et-Marne), Arnaud Robinet, député-maire de Reims (Marne), Benoist Apparu, député-maire de Châlons-en-Champagne (Marne) et un certain Christophe Béchu, sénateur-maire d'Angers, tous proches d'Edouard Philippe.