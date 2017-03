Politique La sénatrice Deroche appelle à manifester pour Fillon dimanche

Le communiqué :

"Nous continuons évidement à soutenir la candidature de François Fillon par fidélité et par loyauté, mais surtout parce qu’il est aujourd’hui le seul candidat légitime pour défendre les valeurs de la Droite et du Centre et le programme de redressement nécessaire pour notre pays.

L’heure n’est pas à ajouter de la confusion et de la division.

Car l’enjeu, c’est bel et bien l’avenir de la France. Et nous ne pouvons pas nous résoudre à ne laisser pour seule alternative aux électeurs de la droite et du centre que l’aventure périlleuse proposée par Madame Le Pen ou la poursuite du Hollandisme incarnée par Monsieur Macron.

C’est pourquoi, dimanche, nous invitons tous les Angevins qui souhaitent apporter leur soutien à François Fillon, son projet et sa candidature, à participer nombreux au Grand Rassemblement Populaire qui aura lieu Place du Trocadéro à Paris."

Les signataires :

Catherine DEROCHE, présidente du comité Fillon 49, Sénatrice

Christian GILLET, président du Conseil départemental

Paul JEANNETEAU, vice-président du Conseil régional, ancien député

Roch BRANCOUR, vice-président du Conseil régional, adjoint au maire d’Angers

Maxence HENRY, adjoint au maire d’Angers

Philippe CHALOPIN, maire de Baugé-en-Anjou

Adrien DENIS, maire de Noyant-Villages

Dominique RICHARD, ancien député UDI

Benoit TRIOT, responsable départemental de Sens Commun