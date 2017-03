Politique Christophe Béchu et les Juppéistes lâchent François Fillon

0

Dans un communiqué signé en commun avec Benoist Apparu et Edouard Philippe, le maire d'Angers retire son soutien au candidat de la droite et du centre, empêtré dans le "penelopegate".

"La tournure que prend aujourd'hui la campagne nous paraît incompatible avec notre façon d'envisager l'engagement poiltique", écrivent les trois députés-maires LR d'Angers, Châlons-en-Champagne et du Havre, tous proches d'Alain Juppé dont ils étaient les porte-paroles. Ils précisent, sans citer directement les volte-face et les attaques de François Fillon contre l'instition judiciaire que "dans l'exercice de nos mandats de maire, (ils) oeuvrent tous les jours pour convaincre leurs concitoyens de la nécessité de respecter nos institutions, et (s'emploient) à construire dans le temps, en respectant (leurs) engagements, une crédibilité et une confiance sans lesquelles il ne peut y avoir de gouvernement efficace et durable".

Prenant le pas de Bruno Le Maire, qui s'est retiré dès mercredi, ils concluent : " Ne pouvant plus soutenir le candidat, nous nous retirons de sa campagne. Nous continuerons à nous battre pour nos idées, en appelant chacun à ses responsabilités".

